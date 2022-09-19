التجارة تعلن التعاقد مع شركات أمريكية لشراء الحنطة

2022/09/19 | 18:53 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت وزارة التجارة، اليوم الإثنين، عن خطة لاستيراد الحنطة من الولايات المتحدة ومناشئ عالمية، فيما أعلنت تخصيص 930 مليار دينار لشراء مليون و300 ألف طن من الحنطة.وقال مدير عام الشركة العامة لتجارة الحبوب في الوزارة، محمد حنون، للوكالة الرسمية، إن “الشركة تعاقدت مع شركات أمريكية لشراء 100 ألف طن من الحنطة، إضافة إلى وجود مناقصة سيعلن عنها قريباً، لشراء 300 ألف طن، لتوفير خزين البطاقة التموينية للأشهر الأولى من العام المقبل”.وتابع: “نحتاج وجبتين أو ثلاث وجبات من مادة الحنطة لرفد مفردات البطاقة التموينية”.وأشار إلى أن “الوزارة بصدد إجراء مناقصات مع مناشئ عالمية لغرض توريد مادة الحنطة وتجهيز المواطنين عبر شبكة الوكلاء المنتشرين في عموم البلاد”.وأضاف، أن “المبلغ المخصص لشراء الحنطة هو 930 مليار دينار يكفي لشراء مليون و300 ألف طن”، مبيناً أن “هذه الكمية تكفي لسد متطلبات البطاقة لثلاث وجبات، لتصل بنا إلى الشهر الخامس من العام المقبل”.وأكد، أن “وضع البطاقة مطمئن وغير مقلق، وكذلك الحال بالنسبة للحنطة، حيث لدينا خزين يكفينا إلى نهاية العام، إضافة إلى أن هنالك خطة استيرادية بدأت بـ (100) ألف طن من الحنطة الأمريكية و300 ألف ستكون من مناشئ مختلفة وفق مناقصة علنية خلال الأسبوع الجاري أو الأسبوع المقبل”.وأوضح، أن “الوزارة تسير باتجاه ضبط وضعها فيما يخص الخزين وكذلك التجهيز، حيث هنالك جملة من الإجراءات الإدارية والفنية الهدف منها وضع الأمور في النصاب الصحيح، وعدم وجود أزمة حقيقية بالمستقبل القريب”.وأكمل بالقول، إن “إجراءات الوزارة هي التوسع على القطاع الخاص وايجاد خط مواز بين القطاعين”، منوهاً إلى أن “الوزارة استطاعت توفير مادة الطحين بالتعاون مع القطاع الخاص بأسعار منخفضة في السوق المحلية، بالتالي لا يوجد ارتفاع في ظل تدخل الوزارة”.ولفت إلى أن “العراق أفضل الدول في المنطقة لأنه لم يرفع الدعم الغذائي عن البطاقة التموينية، وكذلك لم يرفع الدعم بالنسبة لمادة الطحين”.

التالي

منذ 19 دقيقة

الصحة تعلن الموقف الوبائي الاسبوعي بكورونا

منذ ساعة واحدة

هجوم ’عنيف’ من وزارة النفط على بعض الفضائيات: ابتزاز وأموال سحت وأكاذيب

منذ ساعة واحدة

الخطوط الجوية العراقية توجه بأدخال الطائرة الحديثة من طراز A220 إلى الخدمة

منذ ساعتين

الصحة : وصول مصل لعلاج لدغة العقرب والافعى

منذ ساعتين

شرطة نينوى تطلق سراح “سيد ويل”

منذ 3 ساعات

التعليم تعلن فتح استمارة التقديم الإلكتروني الى قناة الـ10% الأوائل من خريجي المعاهد

منذ 4 ساعات

إنهاء تكليف وكيل أمانة بغداد من مهامه (وثيقة)

منذ 5 ساعات

حكومة الأنبار تحقق نجاحاً كبيراً في إنجاز المشاريع

منذ 6 ساعات

تعرف على سعر صرف الدولار في البورصة العراقية

منذ 8 ساعات

موجة غبار جديدة تدخل العراق

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التجارة تعلن التعاقد مع شركات أمريكية لشراء الحنطة) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التجارة تعلن التعاقد مع شركات أمريكية لشراء الحنطة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).