2022/09/19 | 19:09 - المصدر: المسلة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- 19 سبتمبر، 2022 بغداد/المسلة: ينشغل الشارع العراقي، والحوارات التلفزيونية والتصريحات السياسية والبرلمانية، عن المرشح لرئيس...
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( هل تختم أزمة رئيس الحكومة تفاصيلها بمرشح تسوية ضعيف) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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