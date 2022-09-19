 هل تختم أزمة رئيس الحكومة تفاصيلها بمرشح تسوية ضعيف

2022/09/19 | 19:09 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 19 سبتمبر، 2022 بغداد/المسلة: ينشغل الشارع العراقي، والحوارات التلفزيونية والتصريحات السياسية والبرلمانية، عن المرشح لرئيس...

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