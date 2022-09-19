الصورة حقيقية والزمن قياسي.. لكن

2022/09/19 | 19:10 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكثر من 19 ألف مشاركة حصدتها صورة على مواقع التواصل الاجتماعي زعم ناشروها أنها لطريق في الصين شُقّ في 72 ساعة بعد انهيارات أرضية أدت إلى تضرر الطريق الرئيسي.

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