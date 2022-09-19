شاهد بالفيديو.. رغم أنه مسجون.. نزيل عراقي يجتاز السادس الاحيائي ويُفكر بالدخول للطب

2022/09/19 | 19:25 - المصدر: قناة الفلوجة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. رغم أنه مسجون.. نزيل عراقي يجتاز السادس الاحيائي ويُفكر بالدخول للطب) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. رغم أنه مسجون.. نزيل عراقي يجتاز السادس الاحيائي ويُفكر بالدخول للطب) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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