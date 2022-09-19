2022/09/19 | 19:25 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: bApLzplKIgA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. رغم أنه مسجون.. نزيل عراقي يجتاز السادس الاحيائي ويُفكر بالدخول للطب) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. رغم أنه مسجون.. نزيل عراقي يجتاز السادس الاحيائي ويُفكر بالدخول للطب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).