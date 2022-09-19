الكاظمي: الأزمة السياسية تطلب حواراً هادئاً وصريحاً



الكاظمي: الأزمة السياسية تطلب حواراً هادئاً وصريحاً
2022/09/19 | 19:37 - المصدر: موازين نيوز
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