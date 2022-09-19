“الحنانة” ستشهد اجتماعاً ثلاثياً مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر

2022/09/19 | 19:39 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن إئتلاف النصر، بزعامة حيدر العبادي، اليوم الاثنين، قرب عقد اجتماع ثلاثي مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، في منطقة الحنانة بمحافظة النجف.

وقال القيادي في الائتلاف عقيل الرديني، أن “وفداً سياسياً ثلاثياً يضم كل من (نيجيرفان بارزاني وهادي العامري ومحمد الحلبوسي) سيجري زيارة الى الحنانة لغرض الاجتماع مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر”.

وأضاف الرديني، أن “الاجتماع الثلاثي مع الصدر سوف يبحث محاولة الوصول الى تفاهم واتفاق مع السيد الصدر بشأن الحكومة المقبلة وعموم الأزمة السياسية في العراق، خصوصاً ان العامري خوّل بالتفاوض مع الصدر من قبل جميع قوى الإطار التنسيقي”.

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