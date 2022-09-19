هل مايزال الإطار متمسكاً بالسوداني؟.. وما حقيقة ترشيح العبادي بديلاً عنه

2022/09/19 | 19:39 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف القيادي في تيار الحكمة، أحد أقطاب الإطار التنسيقي فادي الشمري، اليوم الاثنين، حقيقة ترشيح زعيم ائتلاف النصر حيدر العبادي، بدلاً عن محمد شياع السوداني، كخطوة لإقناع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بالحوار.

وقال الشمري، إن “الأنباء التي تحدثت عن ترشيح الإطار التنسيقي لـ(حيدر العبادي) بدل (محمد شياع السوداني) غير صحيحة”، لافتا الى أن “الإطار مازال متمسكاً بمرشحه (السوداني) حتى هذه الساعة”.

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