لجنة التراخيص في اتحاد الكرة تعلن استمرارها بعقد جلساتها حتى يوم غدٍ لمناقشة جميع الملفات

2022/09/19 | 19:39 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت لجنة التراخيص في اتحاد الكرة العراقي إبقاء اجتماعها مفتوحاً ليوم غدً لمناقشة جميع الملفات.

وقال نائب رئيس لجنة التراخيص موفق عبد الوهاب، ان “اللجنة قررت إبقاء اجتماعها مفتوحاً إلى يوم غدٍ، بسبب حاجة بعض الأمور إلى نقاش مستفيض”.

وأضاف أن “الأنباء التي تحدثت عن تأجيل إعلان الفرق المرخصة غير صحيحة، نحن مستمرون بعقد جلساتنا وفور الانتهاء سنعلن عن الأندية المرخصة”.

وكان نظام التراخيص قد أغلق في 15 أيلول بشكل رسمي.

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