سومو تبلغ الشركات العالمية بعدم شراء النفط الخام من كردستان

2022/09/19 | 19:49 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت شركة تسويق النفط “سومو”، اليوم الاثنين، اتخاذها إجراءات تسويقية وإبلاغ جميع الشركات العالمية بعدم شراء النفط الخام من إقليم كردستان، فيما شددت على أن حكومة الإقليم ملزمة بتطبيق قرار المحكمة الاتحادية.وقال مدير الشركة علاء الياسري، للوكالة الرسمية، إن “المحكمة الاتحادية أصدرت قراراً ينص على بطلان جميع العقود التي أبرمتها حكومة إقليم كردستان بشأن استخراج وتصدير النفط الخام”.وأضاف الياسري، أن “وزارة النفط باشرت بوضع آليات مرنة لغرض نقل الملف بالكامل إلى الحكومة الاتحادية، إلا أن المسألة لم تلق ترحيباً من حكومة الإقليم، ما استدعى الوزارة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية”، مبيناً أن “حكومة الإقليم ملزمة بتطبيق قرار المحكمة”.ولفت إلى أن “شركة تسويق النفط اتخذت الإجراءات التسويقية وتم إبلاغ جميع الشركات العالمية بعدم شراء النفط الخام من الإقليم”، مشيراً إلى أن “الكميات المصدرة من الإقليم في السنة الماضية بلغت نحو 420 ألف برميل يومياً، أما العام الحالي فالكميات المصدرة قد انخفضت إلى نحو 355 ألف برميل يومياً”.وأكد، أن “حكومة الإقليم تبيع النفط بأسعار أقل من حكومة المركز، وبحسب خبر نشرته رويترز فإن الإقليم يبيع النفط بخصومات تتراوح من 16- 20 دولاراً للبرميل الواحد، بالرغم من أن البيع يتم في نفس المنطقة وبنفس نوعية النفط”.

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