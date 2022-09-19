السفير العراقي: نعمل على تعزيز التعاون بمختلف المجالات مع ألمانيا

2022/09/19 | 19:53 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد– واع- وسام الملاأكد السفير العراقي في ألمانيا لقمان الفيلي، اليوم الاثنين، أن العراق لا يزال في مرحلة انتقالية وعلى الغرب تفهم موقفه من الحرب الروسية الأوكرانية.وقال السفير العراقي في المانيا لقمان الفيلي في ندوة للعلاقات العراقية الالمانية والتحديات والفرص وحضرها مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع)، أننا "سنعمل مع الجانب الالماني في تحديد المجالات والقطاعات المختلفة وما تستطيع فعله الشركات الالمانية".وشدد على ضرورة أن "يكون لدينا افضل العلاقات بين العراق والمانيا وتوجهاتهم الاسراتيجية والتعاون في الجانب الصحي مثل انتاج الدواء الالماني في العراق"، داعيا الى "العمل سوية على التنمية الاقتصادية والتعليمية والصحية والسياحية".وأضاف، أنه "يجب أن يأتي الالمان الى العراق لأن لدينا العديد من المناطق الاثرية ولديهم الكثير من العلماء وهم شركاء العراق في الاكتشافات".

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