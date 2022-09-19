الكاظمي: الأزمة السياسية الحالية صعبة لكن أبواب الحل ما زالت مفتوحة

2022/09/19 | 19:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أكد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، أن أبواب الحل للأزمة السياسية الحالية مازالت مفتوحة رغم صعوبتها.

وقال الكاظمي في بيان تلقته (بغداد اليوم): "نغادر الآن إلى مدينة نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة باسم العراق، عملنا خلال العامين الماضيين، على إقامة أفضل العلاقات مع جيراننا ومع المجتمع الدولي، ورفعنا من مستوى حضور العراق في المحافل الدولية، وعززنا التعاون والشراكة مع الجميع بما ينعكس إيجاباً على مصالح شعبنا بكل المستويات".

وبين أن "تجربة حكومتنا أكّدت أن العراق باستطاعته أن يؤدي دوراً مهماً في تثبيت الاستقرار بالمنطقة، وأن يكون ساحة لتقريب وجهات النظر بين الجميع، وهذا منهج يجب أن يأخذ مداه على كل المستويات".

وأضاف: "هنا لا بد من الإشارة إلى أن الأزمة السياسية الحالية صعبة، لكن أبواب الحل ما زالت مفتوحة، وهذا يتطلب حواراً هادئاً وصريحاً يضع مصلحة العراق وشعبه فوق الجميع"، داعيا "القوى الوطنية والسياسية إلى "التحلّي بالهدوء والصبر، والركون إلى لغة الحوار والعقل، والتسلح بإرادة صلبة، وروح وطنية عالية، لنعبر ببلدنا من هذه المرحلة إلى بر الأمان في هذه اللحظة التأريخية، عبر حوارنا الوطني القادر على إنتاج حلول تنهي هذه الأزمة الراهنة".

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