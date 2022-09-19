تعليق برلماني حول احتمالية عقد جلسة البرلمان نهاية الأسبوع الجاري - عاجل

2022/09/19 | 19:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

علق النائب المستقل هادي السلامي، اليوم الاثنين، على احتمالية عقد جلسة لمجلس النواب العراقي نهاية الأسبوع الجاري.

وقال السلامي، لـ (بغداد اليوم)، إننا "نعتقد ان مجلس النواب لن يعقد أي جلسة خلال الأسبوع الحالي، ولا توجد هناك أي بوادر من قبل رئاسة البرلمان لتحديد موعد إعادة جلسات البرلمان العراقي خلال الأيام القريبة".

وبين أن "عودة جلسات مجلس النواب ربما مرتبطة بالوضع السياسي ولا عودة للجلسات الا بعد حصول اتفاق سياسي على تشكيل الحكومة الجديدة، لكن تعطيل جلسات البرلمان لم ولن يوقفنا عن أداء الدور الرقابي".

هذا وكشف النائب محمد قتيبة البياتي، أمس الاحد، عن حقيقة مسودة تواقيع طلب اعادة جلسات مجلس النوابوقال البياتي لـ (بغداد اليوم)، إن "لغاية الان لم تصل أي مسودة تحمل تواقيع نواب لاعادة جلسات مجلس النواب اللى رئاسة المجلس ولا يوجد اتفاق او دعوة رسمية بهذا المسار وفق المعلومات".وأضاف البياتي، أنه "من الصعب التكهن بموعد عقد اولى جلسات مجلس النواب بالوقت الراهن بعد الاحداث الاخيرة"، مستدركا قوله "لكن كل المؤشرات تدلل بانه يحتاج بعض الوقت من اجل الوصول الى مرحلة التوافق على هذه الخطوة".

وأكد أن "الحديث عن احتمالية عقد اعادة الجلسات نهاية ايلول او بعده سابق لاوانة".

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