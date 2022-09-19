2022/09/19 | 20:09 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منتخبنا الوطني يتغلب على فريق الشرطة بهدف دون رد سجله اللاعب اسو رستم استعداداً للبطولة الرباعية في الاردن الاسبوع المقبل .

هناك تفاصيل اخرى بخصوص في مباراة ودية..



المنتخب الوطني يفوز على الشرطة بهدف دون مقابل المركز الخبري الوطني.

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