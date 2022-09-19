2022/09/19 | 20:09 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني غادر رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الإثنين ،الى نيويورك للمشاركة في اجتماع الجمعية العامة للامم المتحدة .وقال الكاظمي في بيان صادر من مكتبه الاعلامي وتلقاه/الى الخبري الوطني/ : “نغادر الآن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكاظمي يغادر إلى نيويورك المركز الخبري الوطني.

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