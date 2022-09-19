2022/09/19 | 20:12 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل نعش الملكة إليزابيث الثانية إلى قلعة وندسور يوم الاثنين، ليكمل رحلته الطويلة من قلعة بالمورال إلى إدنبرة، ثم من قصر باكنغهام إلى قاعة وستمنستر ودير وستمنستر، ثم أخيرًا إلى كنيسة سانت جورج في قلعة وندسور.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد إنزالها إليه.. لماذا لا يعد القبو الملكي المثوى الأخير للملكة إليزابيث الثانية؟) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد إنزالها إليه.. لماذا لا يعد القبو الملكي المثوى الأخير للملكة إليزابيث الثانية؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).