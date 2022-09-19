2022/09/19 | 20:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الزحف إلى كربلاء ممتد ولو شوه الباغضون – علي الشكري مذ بدأ الزوار زحفهم الى كربلاء الاباء ، وأحد من يدعي العلم والاعتدال ، راح يكرر يومياً سؤال يبدو أن الاجابة عليه أرقته ، كونه رجل علم ، ويحمل لقب الاستاذية ، اشترى شهادته من إحدى دكاكين دول الجوار ، تقرب وتزلف وتسول على أبواب […]

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