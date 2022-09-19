2022/09/19 | 20:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكهرباء يواصل حملة الإعداد وكربلاء تعسكر في تركيا إستعداداً للموسم المقبل الناصرية- باسم الركابي مع اقتراب موعد افتتاح مسابقة الدوري الممتاز بكرة القدم المقرر لها مطلع الشهر المقبل بعد أن حدد الاول منه موعدا لاقامة مواجهة كاس السوبر بين الشرطة بطل الدوري والكرخ حامل لقب الكاس للموسم الاخير وتتصاعد وبشكل مكثف جهود عالية للفرق بما […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكهرباء يواصل حملة الإعداد وكربلاء تعسكر في تركيا إستعداداً للموسم المقبل) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكهرباء يواصل حملة الإعداد وكربلاء تعسكر في تركيا إستعداداً للموسم المقبل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).