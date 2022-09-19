2022/09/19 | 20:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- درجال يشارك في إجتماعات إتحادات غرب آسيا بغداد- الزمان شاركَ وزيرُ الشَباب والرياضة، رئيس الاتحاد العراقيّ لكرةِ القدم عدنان درجال في اجتماعِ الجمعية العموميّة الثاني عشر لاتحادات غرب آسيا الذي عقدَ في العاصمةِ الأردنيّة عمّان، والذي ترأسهُ الأمير علي بن الحسين وأعضاء الجمعية العموميّة للاتحاد.وأشادَ الأمير علي في الاجتماع، الذي حضرهُ الأمين العام محمد […]

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