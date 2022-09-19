2022/09/19 | 20:23 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الإطار التنسيقي يجدد تمسكه بترشيح السوداني لرئاسة الحكومة المقبلة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/09/19 | 20:23.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإطار التنسيقي يجدد تمسكه بترشيح السوداني لرئاسة الحكومة المقبلة) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإطار التنسيقي يجدد تمسكه بترشيح السوداني لرئاسة الحكومة المقبلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).