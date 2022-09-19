شاهد بالفيديو.. عقوبة إحضار الهاتف المحمول إلى المدرسة في إندونيسيا

2022/09/19 | 20:30 - المصدر: قناة الفلوجة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عقوبة إحضار الهاتف المحمول إلى المدرسة في إندونيسيا) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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