الإطار التنسيقي يجدد تمسكه بمرشحه محمد شياع السوداني وينفي كل ما غير ذلك من إشاعات

2022/09/19 | 20:33 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقد الاطار التنسيقي، اليوم الاثنين، وبحضور كامل قياداته، اجتماعه الاعتيادي، وناقش مجمل الاوضاع السياسية والأمنية في البلاد.

وثمن الإطار التنسيقي / في بيان / الجهود الكبيرة التي بذلت لإنجاح الزيارة الأربعينية للإمام الحسين (عليه السلام).

وجدّد تمسكه بمرشحه الوحيد الى رئاسة الوزراء محمد شياع السوداني، نافياً كل ما غير ذلك من اشاعات.

وناقش الاطار التنسيقي الاستعدادات التي يبذلها مع حلفائه من أجل استئناف عمل مجلس النواب وقيامه بواجباته الدستورية.

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