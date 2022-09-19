ملفا التعاون الأمني والإستخباري ومخيم الهول السوري على طاولة الأعرجي والسفير الألماني

2022/09/19 | 20:33 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، اليوم الإثنين، مع السفير الألماني في بغداد مارتن ييغر، آفاق التعاون في المجال الأمني والاستخباري بين برلين وبغداد و ملف مخيم الهول السوري.

وقال المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي في بيان تلقته الوكالة المركزية وتابعته “خبر برس” (واخ)، إن “مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، استقبل بمكتبه، اليوم الإثنين، السفير الألماني في بغداد، مارتن ييغر”، لافتا الى أنه “جرى خلال اللقاء، استعراض الأوضاع السياسية والأمنية على الصعيدين الإقليمي والدولي، فضلا عن بحث ملف مخيم الهول السوري”.



وأضاف، أن “الأعرجي بحث مع السفير الألماني، سبل تعزيز العلاقات بين البلدين، وآفاق التعاون والشراكة وتبادل الخبرات، لا سيما في المجال الأمني والاستخباري”.

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