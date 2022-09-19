"بغداد اليوم" تكشف كواليس اجتماع بارزاني وطالباني وموقف صالح من الولاية الثانية

2022/09/19 | 20:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغدادكشف مصدر سياسي مطلع، الاثنين، عن نتائج مباحثات اجتماع زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مع رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني، مبينا ان الاخير رفض طلب الديمقراطي بشأن طرح مرشح توافقي لرئاسة الحكومة.وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم) إن "الاجتماع أكد على ضرورة مشاركة الكرد بجلسة البرلمان التي ستعقد في وقت لاحق".وأضاف أنه "جرى طرح مرشح توافقي لشغل منصب رئاسة الجمهورية من قبل الديمقراطي، الا أن بافل طالباني لم يوافق على المقترح، وشدد على ضرورة أن يستمر المنصب من حصة الاتحاد الوطني ولبرهم صالح كون المرحلة المقبلة انتقالية".وأشار إلى أنه "تم الاتفاق على أن يكون موقف الكرد موحدا من التصويت على رئيس الحكومة بعد اتفاق الكتل الشيعية فيما بينها".

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