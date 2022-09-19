الإطار التنسيقي يجدد تمسكه بمحمد شياع مرشحاً وحيداً لرئاسة الحكومة الجديدة

2022/09/19 | 20:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

جدد الإطار التنسيقي، اليوم الاثنين، تمسكه بمحمد شياع مرشحاً وحيداً لرئاسة الحكومة الجديدة.

وذكر الاطار في بيان تلقته (بغداد اليوم) أنه "عقد اجتماعه الاعتيادي بحضور كامل قياداته وناقش مجمل الاوضاع السياسية والامنية في البلاد"

و ثمن الاطار: "الجهود الكبيرة التي بذلت لانجاح الزيارة الاربعينية للامام الحسين عليه السلام".

وجدد: "تمسكه بمرشحه الوحيد الى رئاسة الوزراء محمد شياع السوداني"، نافياً "كل ما غير ذلك من اشاعات".

وناقش: "الاستعدادات التي يبذلها مع حلفائه من اجل استئناف عمل مجلس النواب وقيامه بواجباته الدستورية".

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