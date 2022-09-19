2022/09/19 | 20:50 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Ma5pdwRfNJY

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. البيلاوي: قيادات تحالف الأنبار الموحد رسخت الأمن والاستقرار في المحافظة) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. البيلاوي: قيادات تحالف الأنبار الموحد رسخت الأمن والاستقرار في المحافظة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).