الديمقراطي: بافل طالباني أكد لنا المشاركة في جلسة البرلمان بمرشح واحد للرئاسة

2022/09/19 | 20:57 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 19 سبتمبر، 2022 بغداد/المسلة: أكد عضو الوفد المفاوض للحزب الديمقراطي الكوردستاني، بنكين ريكاني، الاثنين 19/9/2022،...

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