بيان للإطار التنسيقي بشأن مرشحه لرئاسة الوزراء

2022/09/19 | 20:59 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناقش الاستعدادات التي يبذلها مع حلفائه.

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