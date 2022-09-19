2022/09/19 | 21:00 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: JrBo6YEc_AE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. موجز دينار | الأمانة العامة: خطة متكاملة للتحول الرقمي الشامل) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. موجز دينار | الأمانة العامة: خطة متكاملة للتحول الرقمي الشامل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).