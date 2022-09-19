الفتح يتحدث عن أبرز معوقات الاطار في تشكيل الحكومة

2022/09/19 | 21:08 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعتبر عضو تحالف الفتح محمود الحياني، اليوم الاثنين، أن المعوق الأكبر الذي يواجه الاطار التنسيقي في تشكيل الحكومة هو منصب رئيس الجمهورية.

وقال الحياني في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم”، أن “اكثر المعوقات التي واجهت التنسيقي في تشكيل الحكومة هو منصب رئيس الجمهورية لأنه يحتاج إلى ثلثي البرلمان من اجل التصويت عليه”، مؤكدا أن “الاطار التنسيقي مازال يرشح محمد شياع السوداني لمنصب رئاسة الوزراء في الحكومة القادمة”.

وأضاف، أن “هنالك معلومات أولية تفيد باتفاق الحربين الكرديين على عبد الطيف رشيد كمرشح تسوية لمنصب رئيس الجمهورية وسيعلن عنه في الأيام القليلة القادمة”.

وتابع، أنه “في حال تم الاتفاق على منصب رئيس الجمهورية سيكلف الاطار التنسيقي شخص رئيس الوزراء من اجل المضي في الإجراءات القانونية واختيار الكابينة الوزارية”.

وفي وقت سابق من اليوم، عقد اجتماع بين رئيسي الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي الكردستاني في اربيل لمناقشة ملف رئاسة الجمهورية وملف الانتخابات داخل اقليم كردستان.

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