إيريت ليليان.. موافقة مبدئية على أول سفير لإسرائيل في تركيا منذ 2018

2022/09/19 | 21:15 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وافقت لجنة التعيينات العليا في وزارة الخارجية الإسرائيلية، الاثنين، على تعيين، إيريت ليليان، سفيرة إسرائيل في تركيا، وهي دبلوماسية بارزة لعبت دورا رئيسيا في جهود المصالحة بين البلدين، والقرار يحتاج إلى موافقة الحكومة.

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