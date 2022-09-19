2022/09/19 | 21:43 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اخبار العراقعاجل

عاجل | الاطار التنسيقي يجدد تمسكه بمرشحه الوحيد الى رئاسة الوزراء محمد شياع السوداني

منذ ساعة واحدة

عاجل | الاطار التنسيقي يجدد تمسكه بمرشحه الوحيد الى رئاسة الوزراء محمد شياع السوداني

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عاجل | الاطار التنسيقي يجدد تمسكه بمرشحه الوحيد الى رئاسة الوزراء محمد شياع السوداني) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عاجل | الاطار التنسيقي يجدد تمسكه بمرشحه الوحيد الى رئاسة الوزراء محمد شياع السوداني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).