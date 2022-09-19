مستشار الكاظمي يتحدث عن أجندة العراق في اجتماع نيويورك

2022/09/19 | 21:52 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق سيشير في كلمته إلى جهوده في الحفاظ على الأمن والسلم في البلاد.

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