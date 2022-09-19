2022/09/19 | 22:05 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: DXgVxwAAJvM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مناطق الرمادي تشهد نهضة عمرانية جديدة بجهود مباشرة من الحكومة المحلية) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مناطق الرمادي تشهد نهضة عمرانية جديدة بجهود مباشرة من الحكومة المحلية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).