2022/09/19 | 22:13 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني كشفت معاونية الاستخبارات والمعلومات في هيئة الحشد الشعبي، اليوم الأثنين، عن هوية أحد الدواعش الإرهابيين الذين تم قتلهم في عملية الحضر بمحافظة نينوى يوم أمس الأحد.وذكر بيان لاعلام الحشد تلقاه/المركز الخبري […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحشد الشعبي يكشف هوية أحد قتلى داعش في عملية الحضر المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد الشعبي يكشف هوية أحد قتلى داعش في عملية الحضر) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد الشعبي يكشف هوية أحد قتلى داعش في عملية الحضر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).