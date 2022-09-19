ارتباك في تصريحات حزب بارزاني بشأن مرشح التسوية لمنصب الرئيس

2022/09/19 | 22:20 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 19 سبتمبر، 2022 بغداد/المسلة: نفت النائب والمتحدثة باسم كتلة الحزب الديموقراطي الكوردستاني، فيان دخيل، الاثنين...

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