2022/09/19 | 22:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إرتفاع الإنفاق وضعف الميزانية ينهكان العوائل في الوفاء بإلتزاماتها بين الفرحة والشكوى مواطنون يعربون عن إستيائهم من غلاء القرطاسية بغداد – ابتهال العربي شكا مواطنون من ارتفاع اسعار المستلزمات المدرسية، مع قرب بدء العام الدراسي الجديد، مشيرين الى تأخر قرار مجلس الوزراء بالإيعاز لوزارة التربية بمهمة طبع المناهج المدرسية، فيما تستعد المؤسسات التعليمية الحكومية والأهلية، […]

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