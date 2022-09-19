2022/09/19 | 22:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفع الحصانة عن نائب وإعفاء مدير عام الضرائب على خلفية إختفاء مبالغ كبيرة الدفاع يطلق إستمارة المفسوخة عقودهم والمالية تباشر صرف رواتب الموظّفين بغداد – قصي منذر وجهت وزارة الدفاع ، المفسوخة عقودهم من منتسبي الوزارة ، بملء استمارة العودة على الرابط الذي حددته على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي.ودعت الوزارة في بيان تلقته (الزمان) […]

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