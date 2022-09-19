2022/09/19 | 22:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البارزاني والصدر يشاركان بمراسم توديع ملكة بريطانيا لندن – الزمان شارك رئيس اقليم كردستان نيجيرفان البارزاني والسفير العراقي لدى لندن جعفر الصدر ،البريطانيين وقادة العالم ،مراسم توديع الملكة إليزابيث الثانية خلال مراسم جنازة مهيبة ،حضرتها شخصيات بارزة ،تكريما لملكة كرست اعوام عهدها السبعين لإشراق التاج البريطاني.وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (البارزاني والصدر ،شاركا في […]

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