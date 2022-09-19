زلزال شديد يهز المكسيك وسط تحذير من موجات تسونامي

2022/09/19 | 22:51 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعوقع زلزال قوي بالقرب من ساحل غرب المكسيك، يوم الاثنين، مما أدى إلى اهتزاز المباني ونزول سكان العاصمة مكسيكو سيتي إلى الشوارع للنجاة بأنفسهم، فيما صدرت تحذيرات من موجات تسونامي.وجرى رصد هذا الزلزال في ذكرى وقوع زلزالين مدمرين تسببا في سقوط أعداد كبيرة من القتلى، بحسب وكالة "رويترز".وبعد الساعة الواحدة ظهرا بقليل بالتوقيت المحلي، وقع الزلزال الذي قالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية إن قوته بلغت 7.5 درجة بالقرب من الساحل عند المنطقة الحدودية لولايتي ميتشواكان وكوليما.وأضاف المصدر أن مركز الزلزال الذي وقع في المكسيك كان على عمق حوالي 15 كيلومترا.وقالت كلوديا شينباوم رئيسة، بلدية مكسيكو سيتي، إنه لم ترد أنباء حتى الآن عن وقوع أضرار في العاصمة بعد الزلزال الذي جاء في نفس اليوم الذي تعرضت فيه البلاد لزلزالين كبيرين في 1985 و2017.

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