2022/09/19 | 22:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

تنويه مهم جدا ..

وجه السيد المدير العام للتربية في محافظة البصرة باستئناف امتحانات الصفوف غير المنتهية للمراحل كافة اعتبارا من يوم ٢٠٢٢/١٠/٢ ، وذلك لانشغال أغلب اداراتنا وملاكاتنا بالامتحانات العامة للدراسة الإعدادية / الدور الثاني ، ويخول مديري المدارس صلاحية اعداد الجداول الخاصة بالامتحانات مع الأخذ بنظر الاعتبار اجراء امتحان الطلبة والتلاميذ الذين تغيبوا بدرس أو درسين بحسب التوجيهات الوزارية ، راجين التوفيق للجميع ..مع التقدير .

المديرية العامة لتربية البصرة قسم الامتحانات

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البصرة تحدد موعد استئناف امتحانات الصفوف غير المنتهية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البصرة تحدد موعد استئناف امتحانات الصفوف غير المنتهية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).