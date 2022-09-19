دامت 19 يوماً.. الحشد يعلن نتائج عملية أمنية في الأنبار

2022/09/19 | 22:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلن الحشد الشعبي، اليوم الاثنين، نتائج عملية أمنية دامت لـ19 يوماً في محافظة الأنبار.

وذكر الحشد في بيان، أن"قوات اللواء 57 بالحشد الشعبي، أنهت اليوم، العملية الأمنية في منطقة الجزيرة شمال قضاء رواه بمحافظة الأنبار والتي دامت 19 يوما بمشاركة قوة من الجيش العراقي".

وأضاف، أنه"تم خلال العملية العثور على عدة مضافات لفلول “داعش” الإرهابي، حيث تمكنت القوة من اقتحام إحدى المضافات المهمة والتوغل بداخلها بمسافة ٤٨٠ مترا".

وأشار إلى"العثور على أجهزة طبية ومواد تفخيخ ومواد غذائية وتدمير المضافة وطمرها بالكامل، فضلا عن تدمير عدة مضافات أخرى".

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