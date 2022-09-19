2022/09/19 | 23:02 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تصعيد في احتجاجات إيران.. وإعلام الحكومة يتحدث عن إحراق أعلام ونسخ من القرآن هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/09/19 | 23:02.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تصعيد في احتجاجات إيران.. وإعلام الحكومة يتحدث عن إحراق أعلام ونسخ من القرآن) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تصعيد في احتجاجات إيران.. وإعلام الحكومة يتحدث عن إحراق أعلام ونسخ من القرآن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).