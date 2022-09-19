خمسة أحزاب تونسية تعلن مقاطعة الانتخابات التشريعية

2022/09/19 | 23:25 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خمسة أحزاب تونسية معارضة، الإثنين، أنها ستقاطع الانتخابات التشريعية، المقررة في 17 ديسمبر، والتي ستجرى وفق القانون الانتخابي المثير للجدل الذي أصدره الرئيس، قيس سعيّد.

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