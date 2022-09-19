“علامة تجارية شهيرة” تعلق أنشطتها في أوروبا بسبب أزمة غاز

2022/09/19 | 23:26 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” أن أحد أكبر الشركات المصنعة للمنتجات الزجاجية في أوروبا ARC International ستوقف عمل مصانعها في أوروبا كما أنها سترسل نحو 1500 موظف إلى إجازة.

ووفقا للصحيفة الأمريكية فإن مصنع الزجاج سيرسل نحو ثلث موظفيه إلى إجازة من أصل كادر يبلغ 4500 موظف.

وقال نيكولاس هودلر رئيس الشركة: “هذا هو الموقف الأكثر دراماتيكية الذي واجهنا على الإطلاق.



بالنسبة لشركة تعتمد على الطاقة بشكل كبير فإن هذا كارثي(ارتفاع أسعار الغاز)”.

وأشارت الصحيفة إلى أن Arc International ليست الشركة الأوروبية الوحيدة التي تواجه مشكلة ارتفاع أسعار الطاقة، التي تجبر الشركات على خفض الإنتاج وإرسال عشرات الآلاف من العمال في إجازة.

فبالإضافة إلى منتجي الزجاج أثر نقص الغاز الروسي على شركات تنشط في مجال التعدين حتى أن الأزمة يمكن أن تطال الشركات المختصة في صناعة ورق التواليت.

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