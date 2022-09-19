العامري وطالباني يبحثان سبل حل الازمة السياسية

2022/09/19 | 23:29 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني بحث رئيس تحالف الفتح هادي العامري، اليوم الاثنين، مع رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني، سبل حل الأزمة السياسية في البلاد .وذكر بيان لمكتب العامري تلقاه /المركز الخبري الوطني/، ان “العامري […]

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