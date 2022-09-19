كرة الصلات العراقي يتغلب على نظيره اللبناني وديا

2022/09/19 | 23:29 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني تغلبَ المنتخبُ العراقي لكُرةِ الصالات، اليوم الاثنين، على نظيره اللبناني، بأربعةِ أهدافٍ مقابل ثلاثة في المباراةِ التي احتضنتها صالةُ نادي السد الرياضي، في قطر.وجاءت هذه المباراة، ضمن استعداداتِ المنتخبين لنهائياتِ كأس […]

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