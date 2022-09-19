بعد تعرض فينيسيوس جونيور لهُتافات

2022/09/19 | 23:30 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعمل رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم مع السلطات في إسبانيا على تحديد المتورطين في الهُتافات العنصرية، الّتي تعرّض لها اللاعب البرازيلي فينيسيوس جونيور، خلال ديربي مدريد بين الريال والأتلتيكو، أمس الأحد.

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