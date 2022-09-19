طالباني والعامري يبحثان حل الازمة السياسية في اسرع وقت ممكن

2022/09/19 | 23:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

بحث رئيس تحالف الفتح هادي العامري، الاثنين، مع رئيس الاتحاد الوطني بافل طالباني سبل حل الازمة السياسية في اسرع وقت ممكن وذكر بيان لمكتب العامري تلقته (بغداد اليوم) ان " العامري استقبل في مكتبه ببغداد اليوم الاثنين رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني والوفد المرافق له.‏واضاف ان "الجانبين بحثا العديد من الملفات المهمة والقضايا الملحة المتعلقة بمصلحة البلاد ، كما استعرضا آخر المستجدات وسبل حل الازمة السياسية في اسرع وقت ممكن".ووصل مساء اليوم بافل طالباني الى بغداد قادما من اربيل بعد اجتماع وصف بالحاسم مع رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني بشأن رئاسة الجمهورية.

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