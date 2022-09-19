2022/09/19 | 23:55 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: QExh-EeHjz0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. أحمد الموسوي: الاتحاد قرر فسخ عقد "شركة الأضواء" بشكل رسمي) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. أحمد الموسوي: الاتحاد قرر فسخ عقد "شركة الأضواء" بشكل رسمي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).