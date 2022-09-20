شاهد بالفيديو.. سحب كاميرات السفارات التي صورت أحداث المنطقة الخضراء الأخيرة يكشف المستور!!

2022/09/20 | 00:00 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: jGfAVZrMF3Y

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